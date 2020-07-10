Karşıyaka Play-Off’a hazır

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla beşinci sırada yer alan Kaf-Kaf, üst üste ikinci kez 2. Lig'e çıkmak için Play- Off oynayacak.Bu sezon Play-Off'a bilenirken ligin salgın yüzünden aylardır durmasının sıkıntısını yaşayan Karşıyaka, TFF'nin geçen hafta aldığı alt liglerin oynatılmayacağı kararına rağmen antrenmanları durdurmamıştı. TFF tarafından 20-28 Temmuz tarihlerine arasında Antalya'da tek maç eleme usulü oynatılacağı açıklanan Play- Off'a 2. Lig parolasıyla çıkacak Karşıyaka, finallerdeki ilk maçta grupta 50 puanla ikinci sıradaki Belediye Derincespor'la karşılaşacak.Kaf-Kaf bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Belediye Derincespor'a deplasmanda 4-2 yenilmiş, iki takım arasındaki rövanş ise pandemi yüzünden oynanamamıştı.KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, yalnız Play-Off etabının oynanmasını haftalardır talep ettiklerini hatırlatarak takımı sürekli değişen kararlara rağmen hazır tuttuklarını söyledi. Yazın Antalya'da oynanacak maçların tüm takımları zorlayacağını belirten Tolungüç, "Maçlar iklimi müsait olan Erzurum'da oynanabilirdi. Orada kamp merkezi de var. Önümüzde 12 gün var. Antalya'ya maçtan 3 gün önceden gideceğiz.dedi.TAKIMDA