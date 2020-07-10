Karşıyaka Play-Off’a hazır

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla beşinci sırada yer alan Kaf-Kaf, üst üste ikinci kez 2. Lig'e çıkmak için Play- Off oynayacak. Geçen sezon 3. Lig'e düştüğü ilk yılında adını Play-Off'a yazdıran yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde Vanspor'a trajik bir şekilde elenip hayallerine veda etmişti.
Bu sezon Play-Off'a bilenirken ligin salgın yüzünden aylardır durmasının sıkıntısını yaşayan Karşıyaka, TFF'nin geçen hafta aldığı alt liglerin oynatılmayacağı kararına rağmen antrenmanları durdurmamıştı. TFF tarafından 20-28 Temmuz tarihlerine arasında Antalya'da tek maç eleme usulü oynatılacağı açıklanan Play- Off'a 2. Lig parolasıyla çıkacak Karşıyaka, finallerdeki ilk maçta grupta 50 puanla ikinci sıradaki Belediye Derincespor'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip Derince'yi elediği takdirde Turgutluspor-Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 2. Lig için final oynayacak.
Kaf-Kaf bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Belediye Derincespor'a deplasmanda 4-2 yenilmiş, iki takım arasındaki rövanş ise pandemi yüzünden oynanamamıştı.
MAÇLAR ERZURUM'DA OYNANABİLİRDİ!
KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç, yalnız Play-Off etabının oynanmasını haftalardır talep ettiklerini hatırlatarak takımı sürekli değişen kararlara rağmen hazır tuttuklarını söyledi. Yazın Antalya'da oynanacak maçların tüm takımları zorlayacağını belirten Tolungüç, "Maçlar iklimi müsait olan Erzurum'da oynanabilirdi. Orada kamp merkezi de var. Önümüzde 12 gün var. Antalya'ya maçtan 3 gün önceden gideceğiz. Takımlar aylardır maç atmosferinden uzak. O gün daha hazır olan, daha çok isteyen kazanacak. Bu biz olacağız"
dedi.
KAMPANYADA 1 MİLYON EKSİK!
TAKIMDA 2015-16 sezonunun ilk yarısında forma giyen Sırp stoper Igor Duric'e faizleriyle 170 bin Euro'yu (1.3 milyon TL) aşan kesinleşmiş alacağı pazartesi gününe kadar ödenmezse FIFA kulübe 6 puan silme cezası kesecek. Duric'e olan borcu ödemek için geçen ay taraftar ve camiadan destek isteyip kampanya başlatan yeşil-kırmızılılar, şu ana kadar 319 bin 728 TL topladı. Bu rakamın 200 bin TL'lik kısmını Başkan Turgay Büyükkarcı, 50 bin TL'sini ise İstanbul'daki yönetici Yusuf Güven verdi.