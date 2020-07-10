Kupayı Buca’ya getireceğiz

TFF 3. Lig 1. Grup'ta salgın nedeniyle Futbol Federasyonu'nun kararı sonucu sezonu 4'üncü bitirip Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu. Kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Aktaş, "Play-Off'tan bir üst lige çıkacağız. Buca'ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz. TFF'nin en adil karara varacağını başından bu yana biliyorduk. Adaletin yerine getirilmesi adına çok uğraştık. Şimdi her şeyi unutup Play-Off maçlarına odaklanma zamanı"
diye konuştu.
'HERKES BİRLİK OLMALI'
Buca halkını, Bucalı iş insanlarını, taraftarları ve Bucalı siyasileri birlik olmaya davet eden Aktaş, "Çok kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepimiz birlik olarak bu takım için elimizden geleni yapmalıyız. Bu halk, bu taraftarlar, bu semt şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor"
dedi. Play-Off maçlarının tek maç eleminasyon sistemine göre olacağını vurgulayan Aktaş, "Mücadeleler rövanşsız olacağı için hata yapmamalıyız. Önce 68 Aksaray Belediyespor'u yenerek 24Erzincaspor-Artvin Hopaspor maçının galibini bekleyeceğiz. Ardından bu iki ekipten birisiyle karşılaşacağımız maçı da kazanıp şampiyon olacağız. Buca'ya kupayı getireceğimize inancım tam"
ifadelerini kullandı.