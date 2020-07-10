Kupayı Buca’ya getireceğiz

TFF 3. Lig 1. Grup'ta salgın nedeniyle Futbol Federasyonu'nun kararı sonucu sezonu 4'üncü bitirip Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu. Kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Aktaş,diye konuştu.Buca halkını, Bucalı iş insanlarını, taraftarları ve Bucalı siyasileri birlik olmaya davet eden Aktaş, "Çok kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepimiz birlik olarak bu takım için elimizden geleni yapmalıyız.dedi. Play-Off maçlarının tek maç eleminasyon sistemine göre olacağını vurgulayan Aktaş, "Mücadeleler rövanşsız olacağı için hata yapmamalıyız.ifadelerini kullandı.