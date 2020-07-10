SOCAR Türkiye’ye gurur veren belge

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetçilerinin detaylı kontrolünden geçerek "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini" almaya hak kazandı. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, belgeyi SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov'a takdim etti. Rafineri ve petrokimya alanında bu ölçekte bir entegre tesisin ilk kez bu belgeyi aldığına dikkat çeken Mammadov, "Aliağa'da birbirine entegre olarak çalışan STAR Rafineri ve Petkim bu dönemde de Türkiye'nin ihtiyacı olan hammadde ve ürünleri üretirken SOCAR Depolama da sektöre hizmet vermeye devam etti" diye konuştu. Böyle bir belgeye layık oldukları için gururlu olduklarını aktaran Mammadov, TSE yetkilileri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.