Balıkesir’de trafik kazası: 33 yaralı

Susurluk ilçesinde geçtiğimiz gece saat 04.00 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda O.S. yönetimindeki 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Savrulan otobüs, yolun kenarındaki kanala girip daha sonra yan yatarak yolda sürüklendi. Kazanın şiddetiyle otobüste bulunan toplam 33 yolcu yaralandı. Kazaya trafik ve sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilerek ilk tedavileri yapıldı. 28 kişinin tedavisi ayaktan yapılarak taburcu edildiği kaza ile ilgili 5 vatandaşın ise tedavileri devam ediyor. O.S. ise gözaltına alındı.