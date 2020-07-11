Başkan inat etti memurlar iş bıraktı

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyedeki memurların bağlı olduğu Tüm Yerel Sen Sendikası ile geçtiğimiz yıl davul zurna eşliğinde imzaladığı sosyal denge tazminatını tek taraflı feshetti. Yaşanan şok gelişmenin ardından belediye bünyesinde görev yapan 207 memurun maaşlarında aylık 1900 liraya varan kesintiye gidildi. 150 gündür haklarını geri alabilmek için belediye önünde eylem yapan sendika, Başkan Arda geri adım atmayınca dün 1 günlük iş bırakma eylemine gitti. Memurların iş bırakması belediyede çalışmaların aksamasına neden oldu. Belediyeye giden vatandaşlar işlemlerini yaptıramadan geri dönmek zorunda kaldı. Dün sabah saat 10.00'da belediye önünde basın açıklaması yapan Tüm Yerel Sen Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Özgür Işık, Başkan Arda'nın 'Evinde iki evladını ayırt eden bir baba' gibi davrandığını söyledi.

'FAZLASIYLA ÜZÜLDÜK'

Başkan Arda'nın geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu sendika ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını hatırlatan Işık, " İmzalanan toplu sözleşme ile işçi kardeşlerimizin maaşlarında yüzde 40'lık bir artış oldu. Belediyede çalışan memurlar olarak bu gelişmeye çok sevindik. Ancak Sayın Arda'nın memurlarla karşılıklı olarak imzaladığı toplu sözleşme ücretini asılsız ve hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle kesmesi bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bu tutarsız davranış ve açıklamaların son bulması ümidiyle yaşanan süreçte vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması dileğiyle tüm Gaziemirliler'den özür diliyoruz" dedi.

'HAKSIZ VE HUKUKSUZ'

Başkan Arda'nın memurların yararlandığı sosyal denge tazminatını haksız ve hukuksuz bir şekilde kesmesinin belediye bünyesinde görev yapan memurları mağdur ettiğini belirten Işık, "Söz konusu toplu sözleşme ücreti belediyede çalışan memurlara 15 yıldır ödenen bir ücrettir. Yasal haktır. 10 Temmuz 2020 günü sendikamızın aldığı kararla iş bırakma kararı alınmıştır. O nedenle 10 Temmuz Cuma günü siz değerli vatandaşlarımızın belediyedeki işlemlerinizi yapmayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Tüm belediye emekçilerini yaşanan bu hak gaspında yanımızda olmaya ve bir ve beraber olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasında memurların yanı sıra Tüm Yerel Sen Sendikası Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler de hazır bulundu.