Kaşkaloğlu’nun 20. gurur yılı

İzmir'de 2000 yılında kapılarını açan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, sektörde gururla dolu 20. yılını geride bıraktı. 20 yıldır teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarının altını çizen Hastanenin kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu markasının yalnızca ülkemizde değil yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kalite ve hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

'GÖREV BAŞINDAYIZ'



Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Coronavirüs ile mücadele için hastane olarak tüm önlemleri aldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Kovid 19 dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun şekilde tüm önlemlerimizi aldık. İlk birkaç ay acil vakalar dışında ameliyat yapmadık. Haziran ayıyla birlikte muayene ve ameliyat sayıları normale yaklaştı. Tam kadro görevimizin başındayız. Kovid nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişiler hala devam eden sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri nedeniyle bir kısıtlama yaşıyor. Bu yaş grubunda istisnalara sahip bazı kişiler dışında sokağa çıkma kısıtlaması devam eden kişilerin saat kısıtlamasının kalkması gerektiğini düşünüyorum. Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle tedavisi aksayan birçok hasta oldu. Hastalığın yayılma hızı azalır ve aşı da bulunursa tüm sektörlerde olacağı gibi sağlık sektöründe de tam anlamıyla bir normalleşme olacaktır" dedi.



'HASTANEMİZ BÜYÜDÜ'



PROF. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek katarakt ve lasik cihazlarını yenilediklerini söyledi. Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.