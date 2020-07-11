Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Mobilya sektörü yükselişe geçiyor

Mobilya sektörü yükselişe geçiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin başlaması mobilya sektörüne doping etkisi yaptı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Mobilya sektörü yükselişe geçiyor
TÜM dünyada 10 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkiledi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden sonra ciddi önlemler alınırken, düğün ve nikâh törenleri ertelendi. Çiftler alışverişlerini öteledi. Düğünlerin ertelenmesinin mobilya sektörünü olumsuz etkilediğini belirten İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, yasakların olduğu dönemde meslektaşlarının ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Ertelenen düğünlerin başlaması mobilya sektörüne ilaç gibi geldi. İlk hafta satışlarının patladığını, stokların tükenme noktasına geldiğini belirten İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, "Dernek olarak sektöre köprü görevinde bulunduk. Yerel yönetimlerde hükümet de elinden geleni yaptı. Kredi verdiler, vergileri ve bazı ödemeleri ötelediler, çalışanlarımızın maaşlarına destek oldu. Alınan tedbirlerle salgın döneminde nefes alan mobilyacılarımız şimdi tam kapasite vardiyalar halinde çalışıyor. İhracatta da yüz güldüren rakamlara ulaşılacak" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobilya sektörü yükselişe geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA