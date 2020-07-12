KARŞIYAKA’DA HEDEF 2. LİG

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da Play-Off oynayacak olan Karşıyaka'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Soner Tolugüç, "Hedeflerimize ulaşmak için önümüzde 2 karşılaşmamız var. O maçlardan en iyi sonuçları alacak kapasiteye sahibiz. Ekibime güveniyorum" dedi.

İLK RAKİP DERİNCE

Karşıyaka kariyerinde 98 maçı geride bırakan Hakan Kuş da, dalya yaptığı karşılaşmada kupa kaldırmak istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte 98 kez forma giymenin mutluluğunu yaşayan tecrübeli forvet, "Tek düşüncemiz 2. Lig'e yükselmek. İnşallah bu arma altında 100 maçım kupa kaldırdığım mücadelemiz olur. Onun için sıkı çalışıyoruz" diye konuştu. Karşıyaka ilk maçında grup ikincisi Derince ile karşılaşacak. İki kulüp bugüne kadar tarihlerinde 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında yeşil-kırmızılılar deplasmanda rakibine 4-2 mağlup oldu. Kaf-Kaf, ilk turda Derince engelini aşarsa Erokspor-Turgutluspor eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak



Hakan dalya diyecek



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 aylık koronavirüs salgını arasından sonra Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı açıklanan Play-Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka'nın golcüsü Hakan Kuş, yeşilkırmızılı ekip finale kalırsa dalya diyecek. Şimdiye kadar son 4 sezonda 98 kez Karşıyaka forması giyen Hakan, 2 maça daha çıktığı takdirde kulüpte 100'ler kulübüne girecek. Play-Off'ta yarı finalde Derince Belediyespor'la rakip olacak Kaf-Kaf'ta Hakan, Antalya'da hem finalde şampiyonluk hem de 100'üncü maçının mutluluğunu yaşamak istiyor.