Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Adaletli bir karar verilmedi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle alt ligleri tescil etmesinin ardından 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, süreci değerlendirdi. TFF'nin kararına saygı duyguduklarını ancak şampiyonluk mücadelesi veren ve Play-Off hesapları yapan takımlara karşı daha adil bir sonucun çıkması gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu kararın yanlış bir karar olduğunu değerlendirmek istiyorum. Play-Off dışında kalan takımlara da geçmiş olsun diyorum. Çünkü onlar da yarışın içindeydi. TFF tarafından yarış dışında bırakıldılar. Biz maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Kamuoyunda Manisa FK maçların oynanmasını istemiyor gibi bir algı oluştu ama tam tersi biz liglerin aynı üst ligler gibi oynanmasını talep ettik. Çünkü herkes için daha adaletli bir durum ortaya çıkacaktı. Herkes oynayarak hak edecekti veya kaybedecekti. Matematiksel olarak bazı formüller uygulandı, zorlama formüller de uygulandı. Bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.