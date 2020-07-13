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En özel hediyesi

Kadavradan nakledilen böbrek işlevini yitirince , doğum gününde kardeşinden aldığı organla 2. kez hayata tutundu. Işıkhan: Hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
En özel doğum günü hediyesi
İzmir'de dünyaya gelen 44 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Işıkhan'a, 18 yıl önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde, yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir süre diyaliz tedavisi gören Işıkhan, 2007 yılında Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakledilen böbreğin, şubat ayında fonksiyonlarını yitirmesinin ardından, yaşadığı Mardin'den İzmir'e gelen Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi görmeye başladı.

'İKİZ KARDEŞ OLDUK'
Ablasının diyaliz tedavisi sırasında yaşadığı acılara çok üzülen 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Cemile Öncel, 10 ay önce doğum yapmasına rağmen ablasının hayatını kurtarmak için böbreğini vermeye kararı aldı. Yapılan tetkiklerde, Öncel'in kan ve doku grubunun, ablasıyla uyumlu çıkmasının ardından doktorlar nakil kararı aldı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ameliyatı 4 ay ertelenen Işıkhan, doğum günü olan 1 Temmuz'da yapılan nakil ameliyatının ardından yeniden sağlığına kavuştu. Sibel Işıkhan, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını, kardeşinin yaptığı fedakarlık sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dediğini söyledi. Işıkhan, "Benim daha fazla acı çekmeme kardeşimin gönlü razı olmadı. 10 ay önce bebek dünyaya getirdiği için ben de ona 'Böbreğini verirsen sana bir şey olur.' dedim. Kardeşim ısrar etti, yapılan tetkiklerde böbreği bana uyumlu çıkınca nakil gerçekleşti. Eskiden kardeştik, şimdi ise ikiz kardeş olduk" dedi. Cemile Öncel ise, "Artık bizim aramızda kan bağı yok, can bağı var. Ablama doğum günü hediyesi olarak can verdim. Türkiye'de organ nakli olmayı bekleyen çok hasta var. Ben herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

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En özel doğum günü hediyesi
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