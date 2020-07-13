İkinci el otomobilde taksitli satış dönemi

Koronavirüs nedeniyle otomobil firmalarının bir süre üretim yapmaması, vatandaşın toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanmak istemesi gibi gerekçelerle ikinci el araçların fiyatları el yaktı. Bu nedenle peşin ödeme yaparak istedikleri araçları alamayan vatandaşlar, alternatif yöntemlere yöneldi. İzmir'deki bir otomobil firmasının ikinci el otomobil alım satım işini taksitle yapması ise, talep görmesine neden oldu.Firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu (37), "Biz burada finansmanı sağlıyoruz. Hem aracın garantisini veriyoruz hem de tabiri caizse otomobilin parasını veriyoruz. Ayrıca ödenemediği takdirde aracı geri alım kolaylığı sağlıyoruz. Son 2 aydır satışta artış var. Taksitle otomobil satıyoruz. Örnek verecek olursak 70 bin liralık 'A' marka araç için 20 bin lira peşin verdik. Geri kalan 50 bin lira için yılda 5 bin lira fark alıyoruz. Yani 4 yılda 20 bin lira fark ödüyor ama bizim öngörümüz ve piyasa şartlarıyla araç yarı yarıya değer kazanıyor" dedi. Pandemi döneminde vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştiğini söyleyen Kurtçu, "Yüzde 125 gibi ciro artışı var. Artık vatandaşlar kişisel araç istiyor" dedi. Özel bir firmada şoför, evli ve 1 çocuk babası Emirhan Varol (32), "60 bin lira peşinat verdim. 50 bin lira borcumuz kaldı. Kalan kısmı da 48 aya böldüler. Geri kalan kısmı senet yaptık. Aracı 110 bin liraya aldık. Bunun da makul olduğuna inanıyorum. Vade farkı da otomobilin zamlanması ile o kadar önemli olmayacak" diye konuştu. Bir diğer müşteri, memur emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Ömer Seyfettin Doğan (58), "Alacağım otomobilin fiyatı 140 bin lira. 60 bin lirası peşin, gerisi taksitle. 48 ay taksitle ödeyeceğim. Birkaç arkadaşım da böyle otomobil sahibi oldu, memnunlar. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.