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KOAH hastası Yusuf amcanın çöp isyanı

ve Diş Sağlığı Merkezi’nin arka tarafına atılan çöp ve molozlar İzmirli KOAH hastası ’i isyan ettirdi. Güleç: Rüzgarla dağılan toz toprak sağlığı tehdit ediyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
KOAH hastası Yusuf amcanın çöp isyanı
İzmir'in Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 2800 sokakta bulunan Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arka tarafındaki alana atılan çöp ve molozlar sağlığı tehdit ediyor. Hastanenin arka tarafından bulunan ve otopark olarak kullanılan alan molozlar nedeniyle adeta çöplüğü döndü. Çevreye dağılan toz toprak yakında oturan 71 yaşındaki KOAH hastası, yüzde 86 engelli Yusuf Güleç'in sağlığını da tehdit ediyor.

'İNSANCA YAŞAYALIM'
Konak Belediyesi yetkililerine seslenen Yusuf amca çöp ve molozların bir an önce temizlenmesini istedi. Koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizen Yusuf Güleç, "Hele ki benim gibi yaşlı ve rahatsızlığı olan insanların normal kişilere göre daha da dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu. Diş hastanesinin dibinde çöp ve molozların atılmasına bir anlam veremediğini dile getiren Yusuf Güleç, "Kimse kimseyi düşünmüyor. İnsanlar moloz döküm yerlerine gitmiyorlar. Şehir dışında olduğu için daha fazla yakıt yakmak istemiyorlar. Getirip sonuçlarını düşünmeden olmayacak şerlere moloz ve çöpleri döküyorlar. Ama kentin göbeğinde böyle çirkin görüntüler ortaya çıkıyor. İnsanların sağlığını tehdit etmeye hiçbirinin hakkı yok. Ben de insanca yaşamak istiyorum. Bugün benim yaşadığım yere dökülen bu atıklar, yarın kendi evlerinin önüne dökülse nasıl tepki verirler. Evimin çevresinin temiz olması benim de hakkım" dedi.

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KOAH hastası Yusuf amcanın çöp isyanı
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