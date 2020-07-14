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Ahbap’ın sahip çıktığı tay ameliyat oldu

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Ahbap’ın sahip çıktığı tay ameliyat oldu
SANATÇI Haluk Levent, sosyal medyada bir takipçisinin paylaştığı ve yaralı bir tayın bulunduğu videoya kayıtsız kalamadı. Elazığ'da bir çoban tarafından bulunan ayağı kırık tay için harekete geçen ünlü sanatçı, başkanı olduğu AHBAP Derneğine talimat vererek, geçtiğimiz senelerde Kurban Bayramında denize kaçan Ferdinand isimli sahiplendiği boğanın yanına getirilmesini istedi. Haluk Levent'in 'Şirin' ismini verdiği tay, Elazığ'da kısa bir tedavi gördükten sonra araçla İzmir'e getirildi. Burada Sibel Çakır'ın kurucusu olduğu Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen Şirin'in kopmuş bacağı ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından protez bacak takılacak olan Şirin, sıcak yuvasında koruma altına alındı. Çakır, "Burada bin 300 tane kurtarılmış hayvanımız var. Bu hayvanlardan 23 tanesi Haluk Levent ve AHBAP Derneği'nin. Çiftlikte deve, boğa, at, tavşan, kedi, köpek, koyun, keçi gibi 104 ayrı tür hayvan bulunuyor. Hepsi bakıma ve sevgiye muhtaç hayvanlar. Biz de elimizden gelen bakımı ve sevgiyi onlara vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

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Ahbap’ın sahip çıktığı tay ameliyat oldu
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