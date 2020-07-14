Ateş savaşçıları spor yaparak hazırlanıyor

Yaz aylarının kabusu olan orman yangınları ile mücadele için ekipler hazır kıta bekliyor. Dünyanın en tehlikeli işler sınıfında üst sıralarda yer alan orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, kondisyonlarını kaybetmemek adına kondisyonlarına dikkat ediyor. İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde bulunan Ulucak Orman Yangınları ile Mücadele Ekibi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında yer alan bu yangın ekibinde her güne sporlar başlanıyor.Sabah erken saatlerde sporla güne başlayan ateş savaşççılarından sorumlu Kemalpaşa Orman İşletme Şefi Kerem Civelek, orman yangın işçisinin fizik kondisyonu yüksek, çevik ve konsantresinin yüksek olması gerektiğini söyledi. Civelek, "Orman yangınları ile mücadele bir ekip işidir. Ekipte bir kişinin yapacağı hata ya da fiziksel eksiklik, kendi hayatını tehlikeye atacağı gibi diğer ekip arkadaşlarının da hayatını tehlikeye atabilir. Her ne kadar orman yangınlarında dünyanın en son teknoloji ekipmanlarını kullanıyor olsak da yangınlarla mücadeleye son noktayı koyan insan faktörüdür. Zümrüt yeşili ormanlarımızda tek bir ağaç bile bizim için değerli olduğu kadar orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personelimizin sağlığı ve canı da kıymetlidir. Her şeyden önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz" dedi. Ormanlık alanlarda mangal yakılmamasına özen gösterilmesini isteyen ve özellikle araçlardan izmarit atılmaması için uyarıda bulunan Civelek, vatandaşların ormanlık alanlardan duman yükseldiğini gördükleri anda ihbarda bulunmasını istedi.