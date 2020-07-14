Helikopter ambulans İstanbul’a uçtu

BALIKESIR'IN Erdek ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda taşikardi rahatsızlığı bulunan 30 yaşındaki bir hasta için ambulans talep edildi. Hasta, adaya ulaşan deniz ambulansı ile Erdek Limanı'na getirildi. Erdek Limanında bekleyen Kara Ambulansına nakledilen hasta Bandırma Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Getirildiği Bandırma Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir Hastaneye nakledilmesine karar verildi. Hastane yetkililerinin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçmesi ardından Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirilen helikopter ambulans ile hasta İstanbul 'a nakledildi.