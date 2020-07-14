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eğitimle artacak

Taze ve mamul ihracatçıları çifte Projesiyle Uzakdoğu ve ABD’yi radarına aldı. Hedef 1 milyon dolar

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
İhracat eğitimle artacak
PANDEMİ döneminde ihracatta ayakta kalan yas meyve sebze ve mamul sektörleri hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Gelistirilmesi (URGE) Projesi'yle Uzakdogu ve Amerika Birlesik Devletleri'ne ihracatlarını artırmak için Covid-19 sonrasında çalısmalarına start verdi. Egitim programının baslangıcında URGE Projesine katılan firma temsilcilerine seslenen Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Baskanı Hayrettin Uçak, pandemi nedeniyle klasik, konvansiyonel pazarlama kanallarının kullanılamaz hale geldigine isaret etti. Pandemi nedeniyle ihracatçı firmaların yeni ve efektif pazarlama kanallarına ihtiyaçları bulundugunu, egitim programını da bu ihtiyaca cevap verecek sekilde kurguladıklarını dile getiren Uçak, "Önümüzdeki süreçte bu egitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirledigimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulasmayı amaçlıyoruz" diye konustu.
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İhracat eğitimle artacak
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