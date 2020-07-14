İhracat eğitimle artacak

PANDEMİ döneminde ihracatta ayakta kalan yas meyve sebze ve mamul sektörleri hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Gelistirilmesi (URGE) Projesi'yle Uzakdogu ve Amerika Birlesik Devletleri'ne ihracatlarını artırmak için Covid-19 sonrasında çalısmalarına start verdi. Egitim programının baslangıcında URGE Projesine katılan firma temsilcilerine seslenen Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Baskanı Hayrettin Uçak, pandemi nedeniyle klasik, konvansiyonel pazarlama kanallarının kullanılamaz hale geldigine isaret etti. Pandemi nedeniyle ihracatçı firmaların yeni ve efektif pazarlama kanallarına ihtiyaçları bulundugunu, egitim programını da bu ihtiyaca cevap verecek sekilde kurguladıklarını dile getiren Uçak, "Önümüzdeki süreçte bu egitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirledigimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulasmayı amaçlıyoruz" diye konustu.