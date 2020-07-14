Karesi’de kiralık araç dönemi bitiyor

KARESI Belediyesi ilçenin ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve tasarruflu çözüm sağlamak için araç ve ekipman parkını güçlendirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne alınan 2 kamyon ve 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe toplam 18 çöp kamyonu hizmete alındı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öncelikli hedeflerinin hizmetlerde kullanılan kiralık araçlardan kurtularak belediye mülkiyetindeki araçlarla hizmet vermek olduğu hatırlattı. Orkan, "Karesi Belediyesi, Balıkesir'de bulunan 20 ilçenin en yüksek nüfusu olan ilçesi. Böyle bir belediyenin de güçlü bir belediye olması için araç parkının da güçlü olması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili çalışmalarında meyvesini almaya başladık. Bugün 4 tane Fen İşlerine hafriyat kamyonu aldık. Fen İşlerinde yol yapım ve tamiratların da olsun ekiplerimiz daha hızlı işlerini yapacak. Fen İşlerimize daha sonrasında iş makine alımları da yapmayı planlıyoruz. Karesi'ye layık ve yakışan, güçlü bir Fen İşleri Müdürlüğümüz olsun istiyoruz" dedi.