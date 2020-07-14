Koruk suyu için hasada başlandı

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünler elde ediliyor. Bu alternatif ürünlerden biri de yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve tüketimi yapılan üzümün olgunlaşmamış hali koruktan elde edilen şifalı koruk suyu. Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu üretimi için hasat başladı. İşçiler tarafından toplanan koruklar, pilot işleme tesisinde işleniyor. Son teknoloji ile el değmeden işlenerek suyu çıkarılan koruk, daha sonra şişelere doldurularak tüketime hazır hale getiriliyor. 5 yıldır üretimi gerçekleşen ve yılda ortalama 2 tonun üretilen koruk suyu, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Enstitü bünyesinde koruk suyunun yanı sıra, yaş ve kuru üzüm, üzüm suyu, reçeli, sirkesi, pestili, sucuğu ve salamura yaprağı gibi ürünler de üretiliyor.Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Ali Güler, "Koruk suyu geleneksel ürünlerimizden biri. Özellikle ekşi kaynağı olarak hepimiz çocukluğumuzda kullanılırdık köylerde. Koruk suyu bir kere yüksek asit içeriği nedeniyle hazmı kolaylaştırıyor, rahat hazım sağlıyor. Koruk suyu antioksidan özelliğiyle olan bileşiklerce zengin bir içecek, bu özelliğiyle faydalı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.