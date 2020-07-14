Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Palut giderse Aykut gelecek

Palut giderse Aykut gelecek

Göztepe’de geleceği tartışılan teknik adam ’un yerine deneyimli ’ın geleceği iddia edildi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Palut giderse Aykut gelecek
SÜPER Lig ekibi Göztepe'de Ankaragücü maçı sonrasında istifasını yönetime sunan ancak kabul edilmeyen İlhan Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

YÖNETİM TERLEYECEK
Kulübe yakın çevreler yönetimin yeni sezon için yeni bir teknik direktör arayışına girdiğini belirtirken, genç teknik patron Palut'un kalan 3 maçı tamamladıktan sonra İzmir ekibinden ayrılması konuşuluyor. Listedeki ilk ismin ise Aykut kocaman olduğu iddia ediliyor. Hedefsiz kalan Göztepe'de yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak.. Göz-Göz'de Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan serdar Gürler ile Soner Aydoğdu'nun sözleşmeleri ise bitiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Palut giderse Aykut gelecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA