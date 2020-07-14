Palut giderse Aykut gelecek

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de Ankaragücü maçı sonrasında istifasını yönetime sunan ancak kabul edilmeyen İlhan Palut ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.Kulübe yakın çevreler yönetimin yeni sezon için yeni bir teknik direktör arayışına girdiğini belirtirken, genç teknik patron Palut'un kalan 3 maçı tamamladıktan sonra İzmir ekibinden ayrılması konuşuluyor. Listedeki ilk ismin ise Aykut kocaman olduğu iddia ediliyor. Hedefsiz kalan Göztepe'de yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak.. Göz-Göz'de Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan serdar Gürler ile Soner Aydoğdu'nun sözleşmeleri ise bitiyor.