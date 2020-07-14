Sarıgöl Ovası’na beyaz örtü geldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Sarıgöl Ovası'nda dünyaca meşhur çekirdeksiz Sultani üzümünü beyaz örtüyle kaplanmaya başlandı. Ovanın tamamında gerçekleşecek beyaz örtü kaplama işlemiyle birlikte üzümler güneşten ve olumsuz hava şartlarından korunarak hasat sezonu uzatılmış olacak. Normal şartlarda ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen üzüm hasadı, bağların beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte aralıkocak aylarına kadar uzatılmış olacak. Üzümün kalitesinin de korunduğu bu uygulama sayesinde dünyada son üzüm hasadı da Sarıgöl Ovası'nda gerçekleşmiş olacak. Çiftçiler tarafından başlanan uygulamayla üzüm bağları sıra sıra kanaviçe adı verilen beyaz bir örtüyle kaplanıyor. Üzümlerin örtülmesiyle birlikte ilaçlama ve sulama işlemleri sonrası üzümlerin kasım, aralık ve ocak aylarında hasat edilmesi planlanıyor. Örtü altında güneşin yakıcı etkisinden ve olumsuz hava şartlarından korunan çekirdeksiz Sultani üzüm, böylece kalitesini de arttırarak ihracata uygun hale geliyor.Sarıgöl'de 110 bin dekar bağ alanı bulunduğunu belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Musa Akkaynak, "Temmuz ayı içerisinde 4 bin 500 civarı üreticimiz üzüm bağları üzerine kanaviçe adı verilen ve ya beyaz örtü sistemleriyle örtmekte. Buradaki amaç üzümü aşırı sıcaklardan, tozdan, aşırı yağışlardan ve dolu yağışlarından kasım aylarına hasadını uzatmak" dedi. Dünyada en son üzüm hasadının Sarıgöl Ovasında yapıldığını belirten Akkaynak, "Sarıgöl'de yetişen üzümün yüzde 80'i ihraç ediliyor. Kalanı da iç piyasada tüketilmekte. Sultani üzümün burada en büyük özelliği dünyada en son üzümün hasat edildiği yer olarak tanımlayabiliriz" diye konuştu. Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, ihracata yönelik üzüm yetiştirdiklerini belirterek, "16 yıldır bağcılıkla uğraşıyorum. Bağlarımızı geçen yıla nazaran 1 ay önce örtülmeye başlandı. Biz bunu yağmurdan, doludan, nemden korumak ve daha kaliteli üzüm yetiştirmek için bu örtüleri uyguluyoruz. Biraz maliyetli bir uygulama. Bizim en büyük maliyetimiz ilaç ve örtü maliyeti. Bu üzümü Avrupa'ya ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarıgöllü üzüm üreticisi Hasan Hüseyin Güneş, "Eğer sofralık olarak üzüm yetiştireceksek mutlaka örtülüyor. Örtülmediğinde havadaki ağır metaller, ağır asitleri üzümleri çürütüyor ve ya bozuyor. Örtülerin kullanım süresi arttıkça fiyatları da artıyor" dedi. Üretici olarak en büyük pazarlarının Rusya, Almanya ve Arap ülkeleri olduğunu belirten Güneş, "Bizim en büyük pazarımız Rusya, Almanya, Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri" diye konuştu.