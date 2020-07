Başkanlar tek yürek oldu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 4. yılında siyasiler ve STK başkanları tek ses tek yürek oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Tarihten beri nice zorlukları aşan aziz milletimiz, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, dinine, vatanına, milletine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine sahip çıkmış, hain işgal girişimi, Allah'ın inayeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak, tarihe altın harflerle kazınacak şanlı bir destanla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz, bir kez daha tüm dünyaya Aziz Milletimizin kolay kolay teslim olmayacağını kanıtlamıştır" dedi.FETÖ'nün hain planına milletin meydanlara inerek izin vermediğini belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yüce Türk milleti ülkesine ve demokrasiye canını siper edip sahip çıkarak darbecilere geçit vermedi. O karanlık gece için hesap yapanlara tankların önüne yatan, kahramanca ülkesini savunan milletimiz en güzel cevabı verdi. Allah bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın. Bizler 15 Temmuz'u unutturmayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o kahramanca karşı koyuşu gelecek nesillere aktarmalıyız. 15 Temmuz ile ilgili çeşitli anma programları ile bu ülke için canını veren, gazi olan vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını unutmayıp, unutturmayacağız. Söz konusu vatan ve millet olduğu zaman Türk halkı gereken cevabı her zaman veriyor. Şu bilinmelidir ki; bu ülkenin bayrağı yere düşmeyecek, ezan dinmeyecek. Allah ülkemize bir daha 15 Temmuz gibi geceleri yaşatmasın" dedi."Milli irademizi ve egemenliğimizi kimseye teslim etmeceğiz" diyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Türk Milleti, 4 yıl önce tek yürek olarak hainlere, darbecilere fırsat vermedi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız'ın vatandaşlarımızı alanlara davet etmesi üzerine on milyonlar sokağa döküldü. O gün bu sapkın zihniyeti nasıl yok ettiysek, bundan sonra da ülkemize kasteden her türlü terör odakları yok edilecektir. Milli irademizi ve egemenliğimizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Devletimiz ilelebet var olsun" dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetidir. O ihanet gecesinde, milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. O ihanet gecesinde, milletimiz; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tek vücut olmuş, inançla, vatanmillet sevdasıyla, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet düsturuyla, bugününe, yarınına ve milli iradesine sahip çıkmıştır. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın" dedi.AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Milletimiz her 15 Temmuz tarihinde bu cuntacı alçaklara lanetler yağdıracak" dedi. Başdaş, "Canımızı veririz ancak vatanımızı asla. Vatanımız namusumuzdur. Bunu 15 Temmuz'da tüm dünyaya tekrar gösterdik" diye konuştu.Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Eskinazi, "Türk halkının dini duygularından beslenerek güçlenen, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki azınlık konumdaki uzantılarıyla kendi vatandaşına silah doğrultup, demokrasiyi askıya alma çabası içinde olanlara en güzel cevabı 15 Temmuz 2016 günü Türk halkı verdi. Demokrasiyi özümsemiş 83 milyon insanımız Türkiye'de demokrasiden geri dönüş olamayacağını tüm dünyaya haykırdı" diye konuştu.MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde giriştiği alçak darbe girişimi bir ihanet çemberidir. FETÖ, hiç şüphesiz tarihimizin gördüğü en büyük ihanet şebekesidir. Bu vahşi örgüt o gün Türk Milletinin milli refleksine çarpmış, milletimizin dirayet ve iradesi karşısında paramparça olmuştur. O gün devletiyle kol kola giren Türk Milleti yine şanlı bir zafer kazanmış, uçurumun kenarından aldığı devletini yeniden ayağa kaldırmıştır" dedi.