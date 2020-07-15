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Destan yürekle yazıldı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Destan yürekle yazıldı
İZMİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kestelli, "İzmir Ticaret Borsası, 129 yıllık köklü geçmişiyle bu ülkede sadece tarıma dayalı ticaretin değil sivil örgütlenmenin, milli mücadelenin ve dayanışmanın da en güçlü kalelerinden biri olmuştur... 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz vatanımızın huzuruna, milletimizin canına kast eden, demokrasimizi ve milli birliğimizi hedef alan FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine karşı, ilk andan itibaren milletimizin gösterdiği kutsal direnişin yanında yer alan da yine çatı örgütümüz TOBB önderliğinde Oda-Borsa camialarıdır. O gece, 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz" dedi.
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Destan yürekle yazıldı
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