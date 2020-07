Göztepe durdu horoz vurdu

SÜPER Lig'de Göztepe, Gençlerbirliği'ne de kaybederken, Yukatel Denizlispor çok eksik bir kadro ile çıktığı Trabzonspor karşısında tarihi bir galibiyete imza attı.TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Bolu deplasmanında kazanarak Play Off'a katılma işini son haftaya bırakmazken, Altay İzmir'de Erzurumspor'a kaybederek işini mucizelere bıraktı.Altınordu geç de olsa ligde kalmayı garantilerken, Menemenspor da Bursa deplasmanından 2-2 ile döndü. Balıkesirspor ise Eskişehir karşısında zorlanmadı ve haftayı 3 puan ile kapadı. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, haftayı yorumladı.Takımın 1. ve 2. kalecisi yok.Korona sürecinde gidenler, sakatlar ve moral olarak dibe çökmüş bir takım Denizlispor.Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor karşısında her kes gibi ben de şans vermiyordum.Takımın 3. kalecisi genç Hüseyin başta olmak üzere teknik direktör Levent Kartop'u bu galibiyet nedeniyle kutluyorum.Baskı yediler ama oyunun tamamında çok sakin kalarak belki de kendilerini ligde bırakacak bir galibiyete imza attılar.Devre gittiğinde Trabzonspor 1-0 önde ve Başakşehir de Konya karşısında 3- 1 mağlup. Denizli'deki maçın ikinci yarısı başlarken şampiyonluk için tüm kozlar Trabzonspor'un elinde. Ancak devrenin hemen başında Denizlispor skoru eşitleyince maçın seyri de değişiyor. 1-1 'i yeterli görmeyen Denizlispor müthiş bir oyun aklı ile maçın son dakikalarında bulduğu gol ile kendisini hayata bağlayan bir galibiyete imza atıyor. Attıkları 2 golün asisti de eski 2 Trabzonspor'lu Zeki Yavru ve Olcay Şahan'dan. 2 gol, 3 puan, müthiş bir gece.Aşırı sıcak ve nemli havada öyle bir maç başlangıcı vardı ki sanki sabaha kadar oynasalar gol olmaz derken Gençlerbirliği ilk şutunda kaleci hatası ile golü buldu. Böyle bir golle geriye düşerseniz moraliniz de alt üst olur. Toparlanamadılar.Halil ve Serdar olmayınca kanatları da kullanamadılar.Gençlerbirliği en rahat galibiyetlerinden birini aldı ve rahatladı.Öyle ki, maç boyunca hiç korner atamayan Ankara temsilcisinden Göztepe 3 gol yedi.Gerçekten yazık.Bu takım ne kadar eksik olursa olsun bu skorları hak etmiyor. Korona sonrası tepe takla oldular. İyi ki korona öncesi topladıkları puanlar var. Sorumsuzca bu punları bozdurup bozdurup harcıyorlar. Takım kaybede kaybede kötü bir kaybetme alışkanlığı yaşıyor. Ancak lig bittiğinde Başkan Mehmet Serpil bunun hesabını soracaktır.Bu bedeli ödemeğe hazır olsunlar. Taraftarın ağzını bıçak açmıyor.İki takım adına da çok zor bir maçtı. Farklı hedefleri olan iki takımın maçını izledik. Kümede kalma mücadelesi veren Boluspor karşısında Akhisarspor zor da olsa kazanarak play- off' a kalmayı garantiledi.Bu nedenle kimin ne oynadığı önemli değil. Akhisarspor şimdi rahatladı ve play- off' a da moralli gedecek.Bu tip maçlar " 1-0 olsun, bizim olsun " maçları. İki takım da bıçak şartı bir maça çaktılar. Kadro kalitesi ve tecrübesi ağır bastı ve Akigo, son haftaya girmeden işi bitirdi. Tebrik ediyorum.Son hafta maçlarının skorlarına göre ilk 2 şansları bile var.Son iki haftada kaybedilen tam 5 puan var. Matematiksel olarak şansı bitmedi ama mucizelere kaldı. Zira Altay, son hafta Giresun deplasmanına giderken Karagümrük kendi sahasında ligden düşmüş olan Adanaspor ile kendi sahasında oynayacak. Zor iş. Kendi göbeğini kendin kesemiyorsan işin zordur.Kazanma adına her şeyi yaptılar. Çok istediler ama gol atmayı başaramadılar.Son hafta bir sürpriz beklemiyorum.Maç öncesi 1 puan da yetiyordu Altınordu'ya. Üstelik Boluspor ve Osmanlıspor da kaybedince zaten işi bitirmişlerdi.Kazanmaları iyi oldu. Giresunspor karşısında üstün oynadılar. Zaten kadro kaliteleri ile işi buralara bırakmamaları gerekiyordu. Geçmiş olsun diyorum.Hem temsil ettikleri camialarına hem de sponsorlarına olan görevlerini yaptılar. İddiaları yoktu ama ikisi de çıkıp tek kelime ile aslanlar gibi mücadele ettiler. Tebrik ediyorum. Kümede kalmaları bile bence büyük bir başarıdır.