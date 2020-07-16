İlhan Palut gönderiliyor

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de Ankaragücü maçı sonrasında yönetime istifasını sunan ancak kabul edilmeyen İlhan Palut ile ilgili yönetimin bugün son kararını açıklaması bekleniyor. Son 11 maçta sadece 1 kez kazanıp 6 yenilgi alan sarıkırmızılılarda yönetimin genç teknik adamla 2 hafta daha devam edeceği ve ardından yolları ayıracağı öğrenildi. Yönetim Sivasspor'dan ayrılacak olan Rıza Çalımbay ve boşta olan Aykut Kocaman ile görüşmelerini sürdürdüğü ayrıca Ünal Karaman'ın da isminin gündeme geldiği belirtildi.Göztepe'de yönetim sürpriz bir ayrılığa imza attı. Sarı-kırmızılı ekipte yaklaşık 20 yıldır altyapı ve üst yapıda kaleci antrenörü olarak çalışan ve İlhan Palut'un da ekibinde yer alan Suat Arıcan'ı yönetim apar topar görevden aldı. Arıcan kulüpten eşyalarını toplarken futbolcularla vedalaşarak takıma veda etti. Hedefsiz kalan Göztepe'de yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Göz-Göz'de daha önce Leo sözleşmesini fesih edip kulüpten ayrılmıştı.