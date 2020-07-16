İlk 500’de 88 Egeli

İSTANBUL Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasını açıkladı. İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi'nde, Egeli ihracatçılar 88 firma ile temsil edildi. Türk sanayisinin devler liginde İstanbul, 168 firmayla ilk sırada yer alırken, İzmir 44 firmayla ikinci oldu. Kocaeli 35 firma ile İzmir'i takip ederken, Manisa 12 ve Denizli 10 firma ile listede yer buldu. İzmir Aliağa'da da rafinerisi bulunan şirket merkezi Kocaeli olarak listede yer TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu yılda en büyük sanayi kuruluşu oldu. İzmir'in son dönemdeki en büyük sanayi yatırımı konumundaki Star Rafineri A.Ş. İSO'nun ilk 500 sanayi kuruluşu listesine 2020 yılında beşinci sıradan ilk kez giriş yaptı. Manisa'nın ihracatında büyük pay sahibi olan Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 14. sıradan, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ise; 21. sıradan devler ligine adını yazdırdı. İlk 500 listesinin gediklisi PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ise bu yıl 17. basamağın sahibi oldu. Denizli'nin ihracat şampiyonu Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. İSO 500 Listesine bu yıl 28. sıradan girdi.