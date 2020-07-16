Yusuf amcanın sesini duyurduk

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arka tarafına atılan çöp ve molozlar nedeniyle 71 yaşındaki KOAH hastası Yusuf Güleç'in isyanı Egeli Sabah'ta manşet olmuştu. Egeli Sabah'ın haberi üzerine Konak Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöp ve molozlar temizlendi. Egeli Sabah'a teşekkür eden Yusuf Güleç, "Sesimi duyurdunuz. Çok teşekkür ederim. Çöp ve molozlar kaldırıldı. Konak Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Umarım bir daha o alana çöp ve moloz dökülmez" diye konuştu. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 2800 sokakta bulunan Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arka tarafındaki alana atılan çöp ve molozlar sağlığı tehdit ediyordu. Hastanenin arka tarafından bulunan ve otopark olarak kullanılan alan molozlar nedeniyle adeta çöplüğü dönerken, çevreye dağılan toz toprak yakında oturan 71 yaşındaki KOAH hastası, yüzde 86 engelli Yusuf Güleç'i çok fazla rahatsız etmişti. Konak Belediyesi yetkililerine seslenen Yusuf amca çöp ve molozların bir an önce temizlenmesini istedi. Haber Egeli SABAH'ta 'Yusuf amcanın çöp isyanı' başlığıyla manşet oldu. Haberimizi gören Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Egeli Sabah'ın haberi ses getirirken, Konak Belediyesi ekipleri çöp ve molozların atıldığı alanı temizledi. Egeli SABAH'a sesini duyurduğu için teşekkür eden Yusuf Güleç, "Sesimi duyurdunuz. Çok teşekkür ederim. Çöp ve molozlar kaldırıldı. Konak Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Umarım bir daha o alana çöp ve moloz dökülmez. İnsanlar çok bilinçsiz. Pandemi sürecinde sağlığıma daha çok korumam lazım. Bizim gibi yaşlı ve rahatsızlığı olan insanların normal kişilere göre daha da dikkatli olması gerekiyor. Kentin farklı yerlerinde moloz döküm alanları var. İnsanlar belediyeye moloz döküm ücreti ödememek ve yakıt masrafından kaçmak için çevreyi kirletiyorlar. İnsanların sağlığı ile oynuyorlar. İnsanları daha bilinçli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.