İlk 500’de 62 EBSO’lu

İSTANBUL Sanayi Odası tarafından açıklanan 2019 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 62 EBSO Üyesi yer aldı. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir'de olduğu için EBSO üyesi olan firmaların da bu sayıya dahil edildiğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "2019 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun yaklaşık yüzde 12,4'ünü EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. Yani her 12 büyük firmadan biri Odamızın üyesidir. İçinde bulunduğumuz Covid- 19 sürecinde de çok net olarak gördük ki, Türkiye'nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı yoktur" dedi.