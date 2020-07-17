İzmirli gençler sorunları yazdı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli gençlere yönelik sosyal medya hesabından mini bir anket yaptı. Kentin sorunlarını öğrenmek için gençlere çağrı yapan Vali Köşger, #izmirinenönemlisorunu etiketi açtı. Vali Köşger, gençlerin vereceği yanıtları tek tek okuyup, gereken cevapları da vereceğini söyledi. Vali Köşger, yaptığı paylaşımda, "İzmirli gençler; Sizce İzmir'in en önemli sorunu nedir? Sizce İzmir'de en öncelikli yapılması gereken iş nedir? Bu mesajın altına veya #izmirinenönemlisorunu başlığı altına yazarsanız hepsini tek tek okuyacağım ve gerekenlere cevap vereceğim'' dedi. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez'in kokusu oldu. İşte gençlerin Vali Köşger'e ilettiği İzmir sorunlarından en önemlileri şöyle; Bir sosyal medya kullanıcısı, "Denizin o kötü kokusu. İzmir'in tüm kalitesini düşürüyor. Yol çalışmaları yıllardır sürüyor ama hala aynı çukurlar ve yol bozuklukları. Bunlar her türlü olur da İzmir'de asıl en büyük sorunumuz belediyemiz. Bunu nasıl düzelteceğiz?" dedi. Kentteki yapıların kötü olduğunu dile getiren bir başka kullanıcı da, "Bırakın depremi normal günde sıvaları dökülüyor Sayın Valim. Ayrıca yollar köy yolu gibi. Ulaşım aktarmalar yüzünden sıkıntılı, yağmurlu, soğuk ya da sıcak havalarda bir araçtan diğer araca binmek için oldukça uzun mesafe yürünüyor. En önemli sorunlarından biri de ana arterlerdeki trafik sıkışıklığıdır" ifadesini kullandı.İzmir'i köye benzeten başka bir kullanıcı ise, "Şöyle turizm açısından kalkınsa bence süper olur. İzmir'de yaşıyoruz ama güzel ailecek gideceğimiz denize nazır yer yok. 23 yaşındayım ve İzmir kendimi bildim bileli aynı, hiçbir değişiklik yok maalesef. İzmir diğer büyükşehirlerin yanında köy gibi kaldı hiç bir ilerleme yok sayın Valim,. Bir çivi çakmadı kimse parkların önünden belli bir saatten sonra geçmek mümkün değil ışıklandırma olmadığı için sarhoş yatağı oldu maalesef" diye belirtti.