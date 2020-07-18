2019 karnesi kırıklarla dolu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 1 yıllık icraatlarının değerlendirildiği 2019 faaliyet raporu, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Buna karşın kentin yıllardır kangrene dönüşmüş kent içi trafik, çöp, körfez kirliliği, pis koku gibi temel sorunlarının halen daha çözüme kavuşturulmamış olması mecliste tartışmaları da beraberinde getirdi. Mecliste faaliyet raporunu değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Başkan Soyer'in geride kalan 1.5 yılık performansı ile sınıfta kaldığını söyledi. "Hedefleri siz koydunuz sonuçlar ortada" diyen Hızal, "Bu hedeflerle ilgili yaptıklarınızı, faaliyetlerinizi bizlere verdiniz. Aslında notu kendi kendinize verdiniz. Maalesef bu notlarla Başkan Soyer sınıfı geçemedi. Sağına, soluna baktık. Altından üstünden baktık. Kanaat notu bile kurtarmadı" dedi. 'İCRAAT YOK'

Başkan Soyer'in icraatları ile değil farklı gündemlerle öne çıktığını söyleyen Hızal "Bir belediyede hele hele bu kişi yeni seçilmiş bir başkanıysa ve vaatleri varsa çizmelerini, giyer sokağa çıkar. Farklı biçimlerde de olsa mutlaka alanda olur. Faaliyetleri harekete geçirir. Hem kendini hem kurumu hem şehrini ülke gündemine taşır. Ama Sayın Soyer bu yöntemi benimseyerek değil başka şekillerde gündeme geldi. Bir gün Kıbrıs'taki durum üzerine yorumu yaptı. Sonrasında "ben bunu çok önce söyledim" dedi. Bir gün üstü açık bir araçla daha önce gitmediği ve bilmediği bir sokaktan geçerken nerede olduğunu çevresindekilere sordu, gündem oldu. Çav Bella'sıyla ve danslarıyla gündem oldu. İzmir Bayrağı ve parası dedi, gündem oldu. Artık gerçekten İzmir'in sorunları ve sorunların ortadan kaldırılması ile gündem olmasını istiyoruz. Umarım önümüzdeki dönemlerde yöntemlerinizi değiştirirsiniz." dedi.

'HAYALLER PARİS'

AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe de Büyükşehir'in 1 yıllık faaliyetini "Hayaller Paris, Viyana gerçekler ise Peru, Şam ya da Tahran" sözleriyle değerlendirdi. Büyükşehir'in uzun yıllardır yürüttüğü "Süt Kuzusu" projesinin uygulanmasını da eleştiren Boztepe, sütün daha önce Tire Süt Kooperatifinden alınırken şimdi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı Köy Koop'tan alım yapıldığını söyledi.

ÇALIŞKAN'A MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesinin 1 yıllık faaliyetlerini 'İzmirlinin gözünden 2019 faaliyet raporu' adı altında hazırladığı kitapçıkla eleştiren AK Partili Erhan Çalışkan'ın konuşması ise sık sık CHP'li meclis başkan vekili Mustafa Özuslu tarafından kesildi. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin borçlarını, belediye şirketlerinin görev zararlarını ve yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarını mercek altına alan Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da CHP ve İYİ partili 6 belediyeye, sermaye transferleri adı altında 15 milyon 682 bin 655 lira kaynak aktarırken Cumhur İttifakına mensup belediyelerin hiçbirinin bu destekten yararlanamadığını öne sürdü.

BAŞKANLARDAN TEPKİ

Çalışkan'ın eleştirilerini yanıtlayan Tunç Soyer, Bayındır ve Bergama Belediyeleri ile ortak çalışma yaptıklarını fakat Kiraz, Kınık ve Aliağa Belediyeleri'nden ortak proje talebinin gelmediğini söyledi. Soyer'in sözlerine tepki gösteren AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, EGELİ SABAH'a açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer'in geçtiğimiz aylarda AK Partili belediye başkanları ile toplantı yapıp ilçelerinde acil yapılması gereken yatırımlarla ilgili talepleri aldığını hatırlatan Özçınar, "Basının önüne çıkıp bütün belediyeleri toplayıp istek ve talepleri aldık şeklinde açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın 'bu konuda talep gelmiyor' demesi şaşırtıcı. Sayın Soyer herhalde Genel Başkanına özemiş. Ben Büyükşehir'den ekstra bir şey zaten beklemiyorum. Büyükşehir Kiraz'da sadece sorumluluk alanına giren işleri yapsın yeter. Ben ekstra işleri zaten devletin desteği ile bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Engel olmasınlar başka bir şey istemiyorum. Hastane projesi getiriyoruz engel oluyorlar. DSİ'nin yaptığı su sondajlarını devralmıyorlar. Bu sürekli bu şekilde gidiyor" diye konuştu.

'ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN'

MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Büyükşehir'den tabi ki taleplerimiz var. En büyük talebimiz de Aliağa'daki asli görevlerini yerine getirmeleridir. Bu bizim için yeterlidir" dedi. Acar, "Sayın Soyer, aradan geçen 1.5 yıllık süreçte Aliağa'ya henüz gelmedi. Kendisi geçtiğimiz yıl muhalif 5 belediye başkanı ile ayrı bir toplantı gerçekleştirmişti. O toplantıda 'bir program dahilinde ilçelere gelip sorunları sizlerle birlikte yerinde göreceğim. Yapılacak yatırımlara birlikte karar vereceğiz' demişti. Seçimi kazandığı günden bu yana sayın Soyer'i hala Aliağa'da ağırlayamadık" Dedi.

YETKİ BÜYÜKŞEHİR'DE

Büyükşehir yasası gereği, kanalizasyon, içme suyu, mezarlık, mezbaha, otopark, itfaiye, hal gibi hizmetlerin Büyükşehir'in sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Acar, "İlçedeki 17 metre üzeri genişlikteki cadde, bulvar ve meydanlar Büyükşehir'in sorumluluğunda. Bu hizmetleri yerine getirmesi için bir talebe de gerek yok. Büyükşehir'in asli görevlerini yerine getirmesi kafidir" dedi.