Denizlisporlu estupinan satış lıstesınde

SÜPER Lig'de Denizlispor formasıyla attığı kritik gollerle dikkat çekenA Bola'nın haberine göre Denizlispor, yeniden oyuncuyu kiralamak istese de Vitoria, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Kolombiyalı yıldızı bu yaz bonservisiyle birlikte göndermeyi hedefliyor. Oyuncu için ise sadece Denizli'nin devrede olmadığı ve başka takımların da şartlar adına görüşmelere başladıkları belirtiliyor. Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'un geriden gelerek kazandığı kritik Trabzonspor maçında ağları havalandıran Estupinan;Bir puan da bize yeter'YUKATEL Denizlispor, Süper Lig'de 33. hafta konuk olacağı Alanyaspor müsabakası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde takımın deneyimli isimlerinden Özgür Çek, şunları söyledi:Çok kritik haftalara girdik, 2 zor maçımız kaldı."