Denizlisporlu estupinan satış lıstesınde

SÜPER Lig'de Denizlispor formasıyla attığı kritik gollerle dikkat çeken Oscar Estupinan'ın bonservisinin bulunduğu Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes, yeni sezon öncesi Kolombiyalı oyuncuyu satmayı planlıyor.
A Bola'nın haberine göre Denizlispor, yeniden oyuncuyu kiralamak istese de Vitoria, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Kolombiyalı yıldızı bu yaz bonservisiyle birlikte göndermeyi hedefliyor. Oyuncu için ise sadece Denizli'nin devrede olmadığı ve başka takımların da şartlar adına görüşmelere başladıkları belirtiliyor. Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'un geriden gelerek kazandığı kritik Trabzonspor maçında ağları havalandıran Estupinan; 7'si ligde, 7'si kupada olmak üzere Denizlispor formasıyla bu sezon toplam 14 gole imza attı.
Bir puan da bize yeter'
YUKATEL Denizlispor, Süper Lig'de 33. hafta konuk olacağı Alanyaspor müsabakası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde takımın deneyimli isimlerinden Özgür Çek, şunları söyledi: "Trabzonspor'a karşı aldığımız galibiyet bizim adımıza çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu ama maalesef çok fazla sevinemiyoruz.
Çok kritik haftalara girdik, 2 zor maçımız kaldı."