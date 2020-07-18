Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Otostop çekerek dünyayı gezıyor

Otostop çekerek dünyayı gezıyor

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Otostop çekerek dünyayı gezıyor
İZMIRLI üniversite öğrencisi Berker Işıldak (23), gelecekte adını Ada koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı. Pijamalarıyla 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezen Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okuyan Berker Işıldak'ın son durağı, Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın özlü söz toplayan Berker, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı. İnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, "Bu proje için insanların hayat felsefelerini topluyorum. Gittiğim yerde kartonumla söz toplamaya çalışıyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Otostop çekerek dünyayı gezıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA