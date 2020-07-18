Otostop çekerek dünyayı gezıyor

üniversite öğrencisi Berker Işıldak (23), gelecekte adını Ada koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı. Pijamalarıyla 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezen Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okuyan Berker Işıldak'ın son durağı, Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın özlü söz toplayan Berker, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı. İnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, "Bu proje için insanların hayat felsefelerini topluyorum. Gittiğim yerde kartonumla söz toplamaya çalışıyorum" dedi.