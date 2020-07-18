Ünlü isimler Çeşme’de müzik ziyafeti sunacak

dolayı verilen uzun aranın ardından ünlü sanatçılar hayranları ile Çeşme'de buluşmaya hazırlanıyor. Kerki Solfej organizasyonu ile Çeşme Antik Tiyatro'da gerçekleşecek konserler dizisinde 24 Temmuz'da Ayta Sözeri, 31 Temmuz'da Sertap Erener, 2 Ağustos'da Duman,15 Ağustos'da Erol Evgin, 22 Ağustos'ta ise Levent Yüksel sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayıp 24.00'de son bulacak. Kerki Solfej organizasyon yetkilileri, "Sosyal mesafeyi korumak için konser alanında bir koltuk boş, bir koltuk dolu şeklinde bir düzenleme yaptık. Tüm girişlerde dezenfektan bulunacak ve maskesiz gelen misafirlerimize maske dağıtılacak" diye konuştu.