AKHISARSPOR'UN hocası Yılmaz Vural bugünkü kritik maçlar öncesinde iddiasını sürdürüyor. Takım olarak büyük talihsizlikler yaşadıklarına dikkat çeken Vural,Futbolda her an her şey olabilir. Olmasa da bunu Play- Off'tan başaracağız. Bugüne kadar 4 takımı Süper Lig'e çıkardım. Şimdi sıra geldi Akhisarspor'da" dedi.