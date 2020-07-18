Yöresel lezzetler tescıl beklıyor

lezzetleri ve 8 bin 500 yıllık tarihiyle zengin bir kültüre sahip İzmir'de, bölgeye özgü ürünlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "tescil" sırasına girildi. Şimdiye kadar boyoz, şambali, lokma, kumru ve enginar gibi toplam 18 ürünün tescillendiği İzmir'de, tam 17 ürün için de Türkiye Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılarak beklenmeye başlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Derya Nizam, "İzmir Tulum Peyniri, Çeşme Kavunu, Kemalpaşa Kirazı ve Yarımada Hurma Zeytini gibi yöresel birçok lezzet, tescil almayı bekliyor. Bu çalışmalar, İzmir'in yerel kalkınma süreçleri açısından da büyük önem taşıyor" dedi.