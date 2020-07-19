Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e LGBT göndermesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için dağıttığı süt kuzusu paketleri üzerinden Soyer'e yüklendi. Sosyal medya hesabından Aziz Kocaoğlu döneminde dağıtılan süt ambalajı ile Soyer'in belediye başkanı olması ile birlikte yeniden düzenlenen süt ambalajının fotoğraflarını yan yana paylaşan Dağ, altına da; "İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun.Sn Başkan, neyin mesajı bu?" diye yazdı. Twitter'den yaptığı paylaşımda Tunç Soyer'i etiketleyen Dağ, paylaşımın altına da aradaki farkın Soyer döneminde dağıtılan paketlerdeki gökkuşağı renkleri olduğunu yazdı. Dağ'ın takipçileri de bunun LGBT, yani lezbiyen, gey, biseksüel, transgender oluşumunun bayrağı olduğu yönünde yorumda bulundu. Soyer daha önce de Büyükşehir Belediye Sarayını taşıyan kolonları LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı renklerine boyatmıştı.