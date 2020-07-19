Kasapoğlu, Kula’daki yatırımları inceledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde bakanlığın katkılarıyla bölgede yapılan yatırımları yerinde inceledi. İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Tabduk Emre Caddesi üzerinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin inşaatını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından 'Kula'da Değerli Zamanlar' projesinde yer alan gençler ile bir araya geldi. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Kula'daki spor yatırımları ile spor faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Sporun önemine değinen Bakan Kasapoğlu, programa eşlik eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı gençlerle tanıştırarak, Onbaşı'nın başarılarından örnek verdi.