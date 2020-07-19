Üniversite öğrencisi alzaymırın peşinde

SON dönemde hasta sayısında artış görülen alzaymır konusunda Ege Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarda önemli başarılar yakalandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Çağıl Kalender, üniversitede yürütülen Araştırma Eğitimi Programı (AEP) çerçevesinde başladığı araştırma yolculuğunda alzaymır hastalığı ve tedavi mekanizmaları konusunda hocalarıyla çalışma yürütüyor. Kalender'in çalışmalarından haberdar olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı ve SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar ile SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de projeyle yakından ilgileniyor.Çağıl Kalender, çalışmalarına hastalıktaki temel algoritmayı incelemekle başladığını söyledi. Alzaymırın tam olarak çözülememiş, medikal açıdan en kompleks hastalıklardan biri olduğuna işaret eden Kalender, "Sentez laboratuvarımızda ise tasarladığımız ilacın etken maddesini kendi imkanlarımız ile saf olarak elde etmeyi başardık ve pilot çalışmamızı gerçekleştirdik. Gerekli miktarlarda ilaç üretimi için destek opsiyonlarını değerlendiriyoruz" dedi. Kalenderin çalışmaları için patent başvurusu yapacağı öğrenildi.