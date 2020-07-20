Alman acentelerden Kuşadası’na tam not

tur operatörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte kentteki 5 yıldızlı otelleri gezdi. Sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyaret eden turizmciler, öğleden sonra tekrar Kuşadası'na döndü.İşletme yetkililerinden korona virüse karşı alınan önlemler hakkında bilgi edinen turizmciler, tesislere tam not verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile özel bir havayolu şirketinin yetkilileri, Almanya'nın 7 farklı şehrinden gelen toplam 33 tur operatörünün temsilcilerini Kuşadası'na getirmişti. Ege Bölgesi ile Kuşadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı 3 günlük etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Alman tur operatörü temsilcilerine, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmıştı. 5 yıldızlı otellerdeki incelemenin ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması için bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.