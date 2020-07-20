Vali’den gençlere: Talebinizin takipçisi olun

Valisi Yavuz Selim Köşger, gençlerin kentin sorunlarıyla ilgili düşüncelerini öğrenmek için sosyal medya hesabından çağrı yapmış ve sözü gençlere vermişti. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez'in kokusu olmuştu. Vali Köşger, gençlerin verdiği yanıtların tek tek okunup, alınan şikayetlerin ve taleplerin ilgili kurumlara ulaştırıldığını açıkladı. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlere teşekkür eden Vali Köşger, "Sevgili gençler, kıymetli İzmirliler #izmirinenoenemlisorunu konusunda gönderdiğiniz tüm mesajlar aşağıdaki gibi kategorize edilmiş ve ilgili kurumlara gerekenler söylenmiştir. Ben takipçisi olacağım. Siz de talebinizin dikkate alınıp-alınmadığını takip edin. İletişime devam..." notonu paylaştı.