Bitsin artık bu çile

LEBİP TİMOR: Göztepe, Galatasaray karşı iyi oynadı ama hakeme ve VAR kararlarına takıldı. Şimdi önümüzdeki yılı planlama zamanıSERHAN ÇİFDALÖZ: Yukatel Denizlispor, ligde kalmak için gerekli olan 1 puanı son saniyelerde kaybetti. Son hafta işi bitireceklerdirSÜPER Lig'de Göztepe, Galatasaray deplasmanından da yenik dönerken, Yukatel Denizlispor da uzatma dakikalarında yediği golle Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu ve kurtuluşunu son haftaya bıraktı. TFF 1. Lig'de ise Altay, Giresun deplasmanında kazanmasına rağmen Play-Off bileti alamazken, Akhisarspor da kendi sahasında Keçiörengücü'ne mağlup olmasına rağmen adını Play-Off'a yazdırdı.Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin son maçlarını yorumladı.Korona sonrası sportif anlamda dibe vuran iki takımın mücadelesini izledik. Kaleciler başta olmak üzere akıl almaz pas hataları ile izleyenlere keyif vermeyen bir maç oldu. Başta her iki takım kalecisi olmak üzere akıl almaz pas hataları ile futbolu katlettiler.Sonra da sahneye hakem ve VAR çıktı.Göztepe'nin buz gibi golünü yediler. İki takım futbolcularının ruh hallerinden şunu anladım ki kafalarda ligi çoktan bitirmişler.Maçın futbol adına yorumlanacak bir tarafı yok. Atılan 3 nefis gol dışında, hatalarla dolu bir maç kaldı aklımızda.Oynayanların hatalarına hakem ve Var da eklenince maç çekilmez bir hal aldı. Göztepe eksik kadrosu ile oynadı. Ancak mecburiyetten şans bulanlar da son maçlarda bu şanslarını iyi kullanamadılar. Anlaşılan o ki, sezon bittiğinde bu kadro büyük bir değişim yaşayacak.Korona sonrası heyecanını kaybetmiş bir takım var karşımızda.Böyle kaybetmek üzücü.Denizlispor, kendisini kümede bırakmayı garantileyecek 1 puana çok yaklaşmıştı ama uzatmanın da uzatmasında yedikleri golle kaybettiler. Son hafta Denizli'de küme düşmesi kesinleşmiş olan Ankaragücü ile oynayacaklar. Bu maçta alınacak olan 1 puan kümede kalmalarına yetecek. Bu maçı kaybederlerse, Malatyaspor ve Kayserispor'un da puan kaybetmelerini bekleyecekler.İş ikili averaja kalırsa Denizlispor'un ikili averajı bu iki takımdan da kötü.Bir diğer tehlike hattındaki takım da Rizespor. Nefes kesecek bir son hafta bizi bekliyor.Aşırı sıcak ve nemli bir havada varını yoğunu ortaya koydu Denizlispor.Maça da iyi başladı ve üst üste pozisyonlarla rakibine kafa tuttu. Ancak dakikalar ilerledikçe Alanyaspor'un baskısını kırmadılar.Buna rağmen 1 puan geldi derken, talihsiz bir golle maçı kaybettiler.Denizlispor, Rizespor, Malatyaspor ve Kayserispor arasında can pazarı yaşanacak son hafta. Malatyaspor ve Kayserispor'a kazanmak da yetmeyebilir.Denizlispor'un işi daha kolay. 1 puan kümede kalmalarına yetecek. Zor maçlar bunlar, oynamak da zor, izlemek de.Ligin finalini iyi yapamadı Altay. Bence Eskişehir ve Adana Demirspor deplasmanlarında kaybedilen 4 puanla treni daha o zaman kaçırmışlardı. Son maçta Karagümrük'ün yenilmesini beklediler ama ben ligden düşmüş olan Adanaspor'un, Karagümrük'e bir sürpriz yapacağını hiç düşünmemiştim bile.Kendi göbeğini kendin keseceksin. Koskoca bir sezonun emekleri boşa gitti.3 temsilcimiz de son maçlarında genç futbolcularını sahaya sürerek şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yaptıklarını gösterdiler. Menemenspor yeni çıktığı bu lige heyecan ve renk kattı. İddiaları kalmayınca son oynadıkları maçlar da ilgi görmedi.Formalite maçları oynadılar diyebiliriz.Ligin Boluspor'dansonra en az gol atan takımı olanKeçiörengücü'nden 4 gol yemeleribenim için sürpriz oldu. Şu aşamadabu maçı yorumlamanın pek biranlamı yok. Şimdi önlerinde çokönemli bir Karagümrük maçı var.Bu maçı kazanıp finale gitmelerinibekliyorum.Diğer maçlardansürpriz bir skor çıkmadı. Çıksaydıbu mağlubiyetin hesabını veremezlerdi.Yılmaz hocanın tecrübesive finallere alışkın olması play-offmaçları öncesi en büyük avantajları.Ayrıca takımın tamamına yakınıda bu tip maçları oynamış olanoyuncular. Son sözü onlar söyleyecekler.