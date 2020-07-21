Caminin taziye evi hayır mağazası oldu

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hacı Mahir Camisi'ne 3 yıl önce atanan cami imamı Bünyamin Baysal, mahalledeki dar gelirliler için kolları sıvadı. Öncelikle hayırseverlere ulaşan imam Baysal, projesinin anlatarak destek istedi. Projesine destek olan hayırseverlerin bağışladığı giysi, ayakkabı ve gıda malzemelerini caminin bir bölümüne toplayan Baysal, ihtiyaç mağazası açtı. Camiye gelen ihtiyaç sahipleri buradan ihtiyacına göre ayakkabı, giysi ve gıda yardımlarından faydalanabiliyor. Hayata geçirdiği projesiyle camiyi adeta hayır mağazasına dönüştüren cami imamı Baysal, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Caminin taziye evinin büyük olduğunu ve ihtiyaç mağazasına dönüştürüldüğünü belirten Hacı Mahir Cami İmamı Bünyamin Baysal, "Hayırsever işadamları, kardeşlerimiz kendileri buraya bizlere elbise, erzak gibi ihtiyaç malzemeleri getiriyor. Taziye evimiz çok büyük. Burada ihtiyaç malzemelerini topluyoruz ve ihtiyaç sahibi aileleri getiriyoruz. Onları giydiriyoruz" dedi.