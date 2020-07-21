Ege Denizi’nde online denetim

TARIMve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Denizi'nde yasa dışı avcılıkla mücadele eden "Reis Bey" kontrol teknesinin denetimlerine cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının ilgili birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre denizlerde görev yapmaya devam ettiğini söyledi. Amaçlarının denizlerdeki canlılığı korumak olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda ocak ayından itibaren ülke genelinde yaptığımız kontrollerde ruhsatsız 100 tekneye el koyduk." ifadesini kullandı. Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklikler yaptıklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Bu alanda ciddi gerekli yasal düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Bundan dolayı Gazi Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Bu yasal düzenlemeler olmasaydı elimizdeki yaptırımlar kaçak avcılığı engelleyecek derecede değildi. İnşallah bu yıl, kaçak balıkçılığın olmaması nedeniyle daha bol ve bereketli olacak" diye konuştu.