40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle geçen sene haziran ayında 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da, sıkıntının bir benzeri bu sene de yaşandı. İZSU tarafından,16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı bildirildi. Ancak kesinti 'Yeni hattın devreye alınamaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye ardından da 18 Temmuz günü saat 01.00'e uzatıldı. Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de eski hat üzerinden kısa süreliğine verilebildi. Pazartesi günü de çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı. Vatandaşlar, banyo ve tuvalet için denizden su taşıdıklarını söyledi.Su sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde su gelmiyor" dedi. Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten Sedat Capar (57) ise, "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Denizden su taşıdık. Gariptir, Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı. Güldane Koca (87), "Virüs var, ellerinizi su ile yıkayın diyorlar ama su yok, Su ala ala parayı da bitirdim" dedi. İsmail Kurutuz (47) ise, "İki gün boyunca susuz kaldık. Banyo yapamadık" dedi.