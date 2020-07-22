Emlak sektörü masaya yatırıldı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi'nin üyeleri, bilgilendirme toplantısında sektördeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Karşıyaka Best Western Otel'de yaklaşık 60 gayrimenkul danışmanının buluştuğu toplantıda sektörel güçbirliği, bilgi paylaşımı ve dijitalleşmenin önemi vurgulandı. TÜGEM'in Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen tek sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken İzmir Şubesi Başkanı Onur Karademir, emlak sektöründe güçbirliği ve çözüm odaklı çalışmalarıyla çatı bir dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.Onur Karademir, "Gönüllülük esası ve mesleki dayanışma bilinciyle burada sizleri ağırlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Amacımız bilginin paylaşarak çoğalması ve bir networking sağlamaktır. Çağın gerekliliklerine uyarak bilgi birikimi ve donanımımızı artırmaktır. Pandemi sonrasında Hazıran ayıyla birlikte işlerimiz çok şükür arttı. Haziran ayında Türkiye'de 190 bin konut satıldı. Bu rakamın 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat tapu sürecindeki uzamalar nedeniyle bu rakam gerçekleşmedi. İzmir'de ise 11 bin 600 konut satıldı. Bu satışlar artarak devam edecektir. Çünkü inşaat firmalarının ve piyasadaki konut stoğu hala devam ediyor. Kredi imkanından faydalanan vatandaşlar gayrimenkul sektörüne yatırım yapıyor" diye konuştu.TÜGEM Danışma Kurulu Başkanı Adnan Bozbay da gerçekleştirdiği sunumda TÜGEM üyeleri arasındaki paylaşımın artması gerektiğini vurguladı. Amerika'da emlak satışlarının yüzde 95'inin emlakçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve bu rakamın Türkiye'de yüzde 25 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bozbay, "Dernek olarak yaşama geçireceğimiz bir networking ile şirket gözetmeksizin herkes iş geliştirme imkanı bulabilecek. Pandemi nedeniyle zarar gören farklı sektörlere ait ticari gayrimenkullerin satışı veya devri gündemde. Burada bir iş yoğunluğu var gibi gözükse de, arz ve talep dengesizliği bir sorun yaratabilir. Yani satan var ama olan olacak mı sorusunu sormamız gerekiyor. Bir de artan e-ticaret nedeniyle lojistik ve depolama gibi hizmet sektörleri de hareketlenme yaşıyor. Tarım işletmeleri, çiftlikler ve tarlaların satışına yönelik talep de çok arttı. İnsanlar artık daha doğal yaşama dönmek için yeni konut tercihlerine yönelecektir" ifadesini kullandı.