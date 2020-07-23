Narenciyede hedef 434 bin ton rekolte

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yapılan araştırmaya göre, bu sezon portakalda 206 bin 534 ton, mandalinada 154 bin 245 ton, limonda 67 bin 666 ton, greyfurtta 5 bin 205 ton, turunçta ise 516 ton rekolte beklendiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin üretim potansiyelini korumak ve geliştirmek için üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Narenciye üretiminde kalitenin yükseltilmesi için Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlılarla mücadelede üreticiye verilen desteklerin bütçe olanakları çerçevesinde artırılabileceğine değinen Uçak, şunları kaydetti: "Pandemi sürecinde narenciye ürünlerine olan talep daha da artacak. 2019 yılında 755 milyon dolar olan narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolara kolaylıkla ulaşabiliriz. Bunun için ürün kalitesinin artması kilit öneme sahip."KİRAZDAN REKORGEÇEN yıl 183 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet rekoru kırılan kirazda bu yıl rakam şimdiden 212 milyon doları aştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Pandemi sürecinde Türk gıda ürünlerine artan talep kirazda da görüldü. Kalitesiyle bu yıl bir adım öne geçen Türk kirazında sezon sonuna kadar 250 milyon dolarlık bir dış satım bekliyoruz" dedi.