Hüseyin Bulut sosyal medyadan bildirdi!

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de, bir genç daha oynamadan takımdan ayrıldı. Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Hüseyin Bulut kulübe veda etti. Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkıp Süper Lig'de 1 dakika bile değerlendirilmeyen 21 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Süper Lig döneminde sürekli genç oyunculara yönelen Göztepe'de Hüseyin'in yanı sıragibi birçok genç oyuncu şans bulamadan yollarını ayırdı.Kerem Atakan, Ege Özkayımoğlu, Eren Bilen ve Arda Özçimen gibi oyuncular ise ya kulübede ya da tribünde oturdu. İzmir ekibinin bu oyunculara forma vermemesi taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu.