Kentin ortasında iğrenç pazarlık

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde yapılan fuhuş pazarlıkları, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Saat 22.00'den sonra Talatpaşa Bulvarı'na çıkan kadınlar ve trans bireyler, burada müşteri bekliyor. Yol kenarında duran kişilerle fuhuş pazarlığı yapılırken, tarafların anlaşmaları durumunda bu kez bulvar ile kesişen mahaller kullanılıyor. Mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklar fuhuş için kullanılırken, mahalleye park edilen araçlarda da fuhuş yapıldığı iddia ediliyor. Vatandaşlar, kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti. Şehrin göbeğindeki fuhuş pazarlığı ve sokak aralarında yapılan fuhuş, bölge sakinleri tarafından kaydedildi.Fuhuş nedeniyle bölge sakinlerinin semti terk ettiğini belirten belirten Hüseyin Gülen (35), "Bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz" dedi. Kadir Hafifoğlu (48), "Durmadan mahallemize gelip fuhuş yapıyorlar. Bulvardan gelip aralarda ilişkiye giriyorlar. Mahalleli kovalıyor ancak yine geliyorlar. Sokakların içine girip pisliklerini bırakıyorlar. Her sabah bıraktıkları pislikleri ben temizliyorum" dedi. Yaşananlara tepki gösteren Yiğitcan Ü. (27), "Arabaların içinde, yanında, dışarda ilişkiye giriyorlar. Seslerini duyuyoruz" diye konuştu. Akşamları balkonlarına dahi çıkamadıklarını söyleyen Eyüp Yedikardeş (41) ise, "Bu durum Alsancak'ın temel sorunu. Balkonumuzda rahat oturamıyoruz" dedi.