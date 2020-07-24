Manisa FK final için sahaya çıkıyor

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, bugün yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşılaşacak.Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Manisa FK, finale çıktığı takdirde Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmak için rakip olacak.Bu sezon Beyaz Grup'u uzun süre lider götüren Manisa temsilcisi, zirveyi Samsunspor'a kaptırdıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan itibaren 4 aydan uzun süre duran ligde ikinci sırada Play-Off'a kalmıştı.Sancaktepe, Antalya'da çeyrek finalde Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'le geçip yarı finalist oldu. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, zorlu bir maça daha çıkacaklarını belirtip önce final, ardından 1. Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.