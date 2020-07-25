Denizlispor’un kurtuluş maçı

Süper Lig 2019-2020 sezonunda son haftaya düşme hattının 3 puan önünde giren Yukatel Denizlispor, bugün MKE Ankaragücü maçından en az 1 puan alarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde, 35 puan ve averajla 14. sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un yanı sıra, aynı puana sahip Çaykur Rizespor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikisi daha küme düşecek. Bugün hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabakada Denizli Atatürk Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlı ekip en az 1 puan aldığı takdirde, diğer rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele verme şansı bulacak.

DÜŞME İHTİMALLERİ

Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Yukatel Denizlispor'un Hes Kablo Kayserispor veya BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi rakiplerinin gerisinde kalacak. Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor lige veda eden ekipler olacak. Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve Btc- Turk Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ligden düşecek.



HATAYA YER YOK

Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, MKE Ankaragücü maçıyla ligi en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Tüm camia ve şehir olarak bu maça odaklandıklarını kaydeden Kartop, "Tüm sezonun emeğinin karşılığını bu maçta almak istiyoruz. Olmazsa olmaz bir maça çıkacağız. Allah'ın izniyle 90 dakika sonunda ligde kalmak istiyoruz. Futbolculuk dönemimizde bu tarz dönüm noktası maçları çok oynadık. Hep alnımızın akıyla bu mücadelelerden çıktık. Bu sezonu da en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı