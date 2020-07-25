Depreme dayanıklılık konutta tercıh sebebı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 581 bin 798 konut satıldı. Faizlerin inmesi ile artan konut satışları 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez, ev almak isterken herkesin önceliği farklı olabildiğini belirtti

'ZEMİNE DİKKAT'

"Genele baktığımızda konutun konumuna, hangi katta olduğuna, içinde kullanılan aydınlatmadan banyosundaki fayansına kadar birçok farklı noktaya dikkat edildiğini görüyoruz" diyen Eğilme, "Genel olarak, konut alacakların önceliğinin, estetik kaygılardan önce depreme karşı dayanıklı olup olmadığı olması gerekir" diye konuştu. Eğilmez, "Türkiye'nin birçok bölgesi ve İzmir ile çevresi de büyük bir deprem üretecek faylar bulundurmakta. Ev almak isteyenler, almayı düşündükleri konutları mutlaka depreme dayanıklılık yönünden de değerlendirmeli. Beton dayanımının da standartlara uygun olmasına dikkat edilmeli. 2018 Türkiye Bina Yönetmeliğin'e göre zeminler 6 sınıfa ayrılmış durumda. Zemin sınıfına dikkat edilmeli. Yeni yapılan konutlarda sıvılaşabilir zeminler için çeşitli güçlendirme yöntemleri uygulanıyor, ancak zemin güçlendirmesinin yapılıp yapılmadığından emin olmak, özellikle uzun yıllar önce yapılmış binalar için her zaman mümkün olmuyor. Tüm bunları sıraladıktan sonra şunu da vurgulamak istiyorum. Kuvvetli bir depremde yukarıda sıraladığım olumsuzlukların hepsini veya birkaçını barındıran her binanın mutlaka yıkılacağını söyleyemeyiz" dedi.